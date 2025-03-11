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Движение транспорта ограничили в пяти областях Казахстана

На пяти республиканских трассах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В Акмолинской области закрыт проезд по дороге «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», км 856−917 — от границы Северо-Казахстанской области до посёлка Жаксы.

В Северо-Казахстанской области ограничение введено на той же трассе с 795 по 856 километры — от села Рузаевка до границы Акмолинской области.

В Костанайской и Улытауской областях перекрыта дорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» с 137 по 340 километры — от границы области Улытау до Аркалыка и от села Улытау до границы Костанайской области.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — от села Ушановское до города Алтай.

Для содержания дорог задействованы 757 единиц спецтехники и 1 804 специалиста.