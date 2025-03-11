Омских метеорологов обвинили в нарушении закона о конкуренции

«Организация поддерживала неоправданно высокую цену на услуги по предоставлению информации о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Омской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — отметили в Омском УФАС.