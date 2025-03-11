Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омских метеорологов обвинили в нарушении закона о конкуренции

Омское УФАС оштрафовало Обь-Иртышское УГМС на 650 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС оштрафовала за высокие цены на справки ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Как выяснили антимонопольщики, учреждение воспользовалось своим доминирующим положением на рынке услуг и злоупотребило им.

«Организация поддерживала неоправданно высокую цену на услуги по предоставлению информации о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Омской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — отметили в Омском УФАС.

Сравнивались цены за справки в региональном Обь-Иртышском УГМС и других подразделений Росгидромета.

Ранее мы писали, что прокуратура Омской области запросила реальный срок для экс-собственника банка «СИБЭС».