Омских метеорологов обвинили в нарушении закона о конкуренции

Омское УФАС оштрафовала за высокие цены на справки ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Как выяснили антимонопольщики, учреждение воспользовалось своим доминирующим положением на рынке услуг и злоупотребило им.
«Организация поддерживала неоправданно высокую цену на услуги по предоставлению информации о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Омской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — отметили в Омском УФАС.
Сравнивались цены за справки в региональном Обь-Иртышском УГМС и других подразделений Росгидромета.
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