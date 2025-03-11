Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 12 марта 2025 года

В среду, 12 марта, с 10.00 до 17.00 будет отключен светофор на пересечении улиц 2-я Потребительская и Нефтебазовая; с 13.00 до 18.00 — на пересечении улиц Труда и Северо-Крымская, на улице Труда в районе остановок «Ледовый дворец» и «Зоопарк».