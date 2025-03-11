Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 12 марта 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Кирова, 19 — с 10.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Каслинская, 48-А, 60-Б — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Российская, 25, 25-А, 27, 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А; Братьев Кашириных, 22, 124; Каслинская, 58, 60, 60-А, 60-Б, 60-В, 62, 62-А, 99, 99-А — с 08.30 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Габдуллы Тукая, 13 — с 10.00 до 13.00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 308 (п. 1−4), 310 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Захаренко, 14, 16, 18; ч/с: Шершневская, 75−91; Кудрина, 5−50; Качалина, 5−24; Городская, 1−65; Жаворонкова, 11- 23; Градский прииск уч. 135-Б — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Отечественная, 3, 6, 7, 9, 15; Дзержинского, 132 — с 09.00 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Дербентская, 43-Б, 47-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Пограничная, 32; ч/с: Серова, 17−21; Гомельская, 6−25; Дзержинского, 49-А; Стахановцев, 11 — с 13.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Богдана Хмельницкого, 13; Мира, 50 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Дегтярева, 32; ч/с: Барнаульская, 1−16; Аральская, 169−179; Измайловская, 1−27А; Калужская, 2; Мартеновская, 70−81; Аральская, 173−179; Ставропольская, 2−72-А — с 13.00 до 17.00.
— ч/с: Тираспольская, 1 (адм.), 3, 5; Богдана Хмельницкого, 40−97; Дачная, 23, 24; Цветочный тупик, 15, 16; Ушакова, 19−23; Дубравная, 1−13; Балканская, 1−33 — с 09.00 до 13.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— 2-я Дальняя, 1, 1-А, 1-Б, 2-Б/1, 3-А, 5; ч/с: 2-я Дальняя, 2, 3 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Крылова, 9 (п. 1); Артиллерийская, 87 (п. 1, 2), 91 (п. 1, 2), 99 (п. 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Комарова, 28, 37−63; Ржевская, 62−86 (чет); Томская, 56 — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Труда, 195, 197, 191/14; пос. Мелькомбинат 2 участок 1 — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 12 марта, с 10.00 до 17.00 будет отключен светофор на пересечении улиц 2-я Потребительская и Нефтебазовая; с 13.00 до 18.00 — на пересечении улиц Труда и Северо-Крымская, на улице Труда в районе остановок «Ледовый дворец» и «Зоопарк».