Жители Челябинской области получат деньги за сдачу нелегального оружия

Жители Челябинской области могут сдать хранящееся у них незаконное оружие, получив за него денежную компенсацию и освобождение от правовых последствий. С 10 марта Росгвардия объявила оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2025». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
За сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, можно получить 4 тысячи рублей, за охотничий карабин — 7 тысяч, за огнестрельное оружие ограниченного поражения — 5 тысяч, за газовое — 2 тысячи рублей. Оружие, непригодное для использования, оценивается в размере одной трети от установленной суммы, — уточняют в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Любой южноуралец может принести в ближайший отдел полиции оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которыми владеет без законных оснований. Если они не имеют криминального прошлого, то никаких негативных последствий не будет.
На выплаты выделено 1,3 миллиона рублей. В прошлом году южноуральцы сдали более 400 единиц нелегального вооружения: 14 единиц нарезного, 248 гладкоствольного, 44 газового, 101 единицу травматического оружия, три гранаты, один гранатомет, около 1500 патронов и более 3,5 кг пороха.