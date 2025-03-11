Жители Челябинской области получат деньги за сдачу нелегального оружия

За сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, можно получить 4 тысячи рублей, за охотничий карабин — 7 тысяч, за огнестрельное оружие ограниченного поражения — 5 тысяч, за газовое — 2 тысячи рублей. Оружие, непригодное для использования, оценивается в размере одной трети от установленной суммы, — уточняют в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.