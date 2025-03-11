Уфимки-аферистки предстанут перед судом за махинации с материнским капиталом

Две жительницы Уфы предстанут перед судом за мошенничество. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Согласно версии следствия, женщины, имея право на получение материнского капитала, предоставили в Пенсионный фонд поддельные документы, в которых указано, что они в кредитно-потребительском кооперативе взяли заем на строительство жилого дома в Учалинском и Кармаскалинском районах. Однако на самом деле улучшать свои жилищные условия обе они не планировали.
Каждая из обвиняемых получила от кооператива на свой банковский счет более 450 тысяч рублей, которые затем обналичила. Полученные средства женщины использовали по своему усмотрению. Позже Пенсионный фонд, основываясь на липовых документах, перечислил деньги на счет кооператива, погасив долг по договору займа.
На женщин завели уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Материалы направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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