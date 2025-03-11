Уфимки-аферистки предстанут перед судом за махинации с материнским капиталом

Согласно версии следствия, женщины, имея право на получение материнского капитала, предоставили в Пенсионный фонд поддельные документы, в которых указано, что они в кредитно-потребительском кооперативе взяли заем на строительство жилого дома в Учалинском и Кармаскалинском районах. Однако на самом деле улучшать свои жилищные условия обе они не планировали.