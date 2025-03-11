Как пройдет весенний призыв в армию в 2025 году: что нужно знать призывнику

1 апреля 2025 года стартует очередной весенний призыв в российскую армию. В минувшем году в ходе весенней кампании на службу отправились 150 тысяч мужчин, примерно такое же количество призывников отправится служить и этой весной. Какие особенности призыва действуют в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов, проигнорировавших повестку, — в материале «Газеты.Ru».
Когда начинается весенний призыв — 2025.
Совсем скоро в России стартует весенняя призывная кампания. Она регламентируется федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе».
Во время прошлого весеннего призыва в 2024 году в армию отправились 150 тыс. человек. Точное количество призывников в этом году будет известно после подписания президентом специального указа. Обычно это происходит 31 марта.
Все призывники отправятся в войска на один год — такова по закону продолжительность военной службы по призыву.
Особенности весеннего призыва в 2025 году.
За последние годы было принято несколько законодательных инициатив, изменивших порядок призыва на срочную службу. Главных нововведений два.
Призывной возраст.
В 2024 году призывной возраст был увеличен — теперь он составляет 18−30 лет. Ранее верхняя граница призывного возраста составляла 27 лет. Эта норма для отбора призывников действовала с 1967 года и долгое время не менялась.
Запуск электронного реестра повесток.
В 2023 году Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета. А в сентябре прошлого года в России в тестовом режиме заработал реестр воинского учета и реестр повесток. Во время осеннего призыва 2024 года электронные уведомления получали жители трех регионов страны: республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.
Этой весной тестовая система рассылки электронных повесток будет работать одновременно с классическими бумажными уведомлениями. Однако, в каких именно регионах будут рассылаться электронные повестки, пока не известно. На данный момент на сайте реестра сообщается о проверке Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.
После полноценного запуска новой системы повестки будут рассылать через Госуслуги по всей стране. При этом традиционные виды уведомлений — в бумажном виде и через работодателя также останутся в силе.
Как вручается повестка.
Согласно Закону о воинской обязанности и военной службе (ст. 31), повестка может быть вручена тремя способами:
* Лично под расписку по месту жительства, работы или учебы.
Повестка считается врученной:
* После подписи призывника, удостоверяющей получение документа лично.
Проверить, пришла ли на ваше имя повестка, можно на государственном сайте реестрповесток.рф. Пока эта возможность доступна только для тех регионов, которые участвуют в тестовой системе электронных повесток. Чтобы проверить наличие повестки на ваше имя, нужно авторизоваться на сайте с помощью учетной записи от Госуслуг через ЕСИА.
Адвокат Коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян обратил внимание в разговоре с «Газетой.Ru», что ~повестка не считается врученной, если документ не получен лично.~ Например, если повестку оставили в почтовом ящике или передали через родственников, то юридической силы она не имеет и явка в военкомат не обязательна.
Штрафы и ограничения для уклонистов.
После получения повестки — неважно, бумажной или электронной — призывник обязан явиться в военкомат в срок, указанный в документе. Игнорирование повестки будет расцениваться как уклонение. А это уже влечет различные санкции со стороны государства.
За неявку в военкомат по повестке — штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Его размер кратно вырос в 2024 году. Раньше наказание было менее суровым — от 500 то 3 тыс. рублей.
Кроме того, штрафы предусмотрены за:
* несообщение в военкомат об изменении данных (семейного положения, места жительства и др.) — 1−5 тыс. руб.;
Если не прийти в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки, указанной в повестке, на призывника начнет распространяться ряд серьезных ограничений:
* запрет на управление транспортом;
В течение суток после явки в военкомат все наложенные ограничения снимаются.
Кому положена отсрочка от службы.
Получение повестки еще не означает, что молодой человек после явки в военкомат будет отправлен на службу. Есть довольно большая категория призывников, которым положена отсрочка от армии. К ним относятся:
* учащиеся школ и лицеев, студенты колледжей, техникумов, вузов, а также аспиранты и ординаторы.
Управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что ~если у призывника есть право на отсрочку, важно действовать заранее.~
Кто освобождается от службы в армии.
От срочной службы в армии можно получить не только временную отсрочку. Некоторых молодых людей по закону могут полностью освободить от призыва. Главное отличие между отсрочкой и освобождением в том, что последнее дается один раз и навсегда. На него могут рассчитывать:
* те, кто не может служить по состоянию здоровья — это самая распространенная причина освобождения от службы;
Кроме того, начиная с этой весенней кампании правительство РФ освободит от призыва на срочную службу мужчин, которые принимали участие в боевых действиях против украинских сил в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Нюансы прохождения медкомиссии.
Один из самых важных этапов призыва — медкомиссия, во время которой проверяют здоровья призывников. Комиссия определяет, годен ли молодой человек к военной службе, если да, то в каких войсках. Она дает временные отсрочки по состоянию здоровья или полное освобождение от службы.
Каждому призывнику присваивается одна из пяти категорий годности:
* А — годен к военной службе;
Адвокат коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян рассказал, что медкомиссия в военкомате принимает справки как из государственных, так и частных медучреждений, если они имеют лицензию. Однако заключение военкомата может требовать дополнительных обследований в указанных ими клиниках. Для подтверждения диагноза понадобятся выписки из медицинских карт, результаты анализов и заключения врачей.
Если комиссия признала призывника годным, но он с этим решением не согласен, можно обратиться в вышестоящий военкомат или суд.
Юрист Юрий Митин добавил, что медицинские документы, полученные в частных клиниках, могут быть приняты, однако военкомат не всегда доверяет таким справкам и может назначить дополнительное обследование в государственном медучреждении. Чтобы избежать проблем, стоит заранее подготовить медицинские выписки, заключения специалистов и пройти обследования в государственных учреждениях", посоветовал юрист.
Если у призывника или его родителей возникли какие-либо вопросы по теме призыва на военную службу, они могут обратиться на горячую линию Минобороны РФ.