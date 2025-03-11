Как пройдет весенний призыв в армию в 2025 году: что нужно знать призывнику

Проверить, пришла ли на ваше имя повестка, можно на государственном сайте реестрповесток.рф. Пока эта возможность доступна только для тех регионов, которые участвуют в тестовой системе электронных повесток. Чтобы проверить наличие повестки на ваше имя, нужно авторизоваться на сайте с помощью учетной записи от Госуслуг через ЕСИА.