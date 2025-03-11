Порядка 211 млн рублей хотят взыскать с владельцев затонувших танкеров «Волгонефть»

Администрация Анапы намерена взыскать 211 миллионов рублей с владельцев танкеров «Волгонефть», затонувших в Керченском проливе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Власти кубанского города обратились в арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг».
Напомним, суда потерпели крушение в декабре 2024 года, что привело к разливу мазута в Черном море и нанесло серьезный ущерб окружающей среде. После произошедшего были введены режимы ЧС муниципального, регионального, а затем и федерального уровней.
Исковая сумма в 211 млн рублей — это компенсация расходов, понесенных городом по контрактам, связанным с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.