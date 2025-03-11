В Госдуме призвали Минкульт не финансировать Андреасяна после скандала в киношколе

«Извиняюсь ли я за свое мнение? Конечно, нет. ~Я не люблю фильмы Тарковского, а ещё я ненавижу лук~ и, возможно, сейчас любители лука нападут на меня с травлей. Для тех, кто плохо знает историю кино, хочу рассказать, что Тарковский, к примеру, ненавидел фильмы Сергея Бондарчука и отзывался о них с издевкой в общественном поле. А я вот люблю фильмы Сергея Бондарчука! Особенно фильм “Ватерлоо”, который так ненавидел Тарковский», — отметил Андреасян.