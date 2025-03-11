Выявлены ключевые биомаркеры опухолей при синдроме Кушинга

«Например, в негипофизарных опухолях оказалась повышена активность генов TBX19 и PITX1. Это факторы транскрипции, вызывающие усиленный синтез проопиомеланокортина (POMC) — молекулы-предшественника, из которой синтезируется АКТГ. Неожиданной находкой оказалось то, что опухоли в легких более активно экспрессировали гены гастрин-высвобождающего пептида и кальцитонина. Знания об этом могут быть полезны для диагностики разных опухолей, которые выделяют АКТГ», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией в МФТИ и Сеченовском университете Антона Буздина.