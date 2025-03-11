Актрисе Елене Берковой исполнилось 40 лет

В 2009 году Елена Беркова заявила о своем намерении баллотироваться в мэры Сочи. Звезда, которая на тот момент была беременна, собрала штаб, подготовила программу благоустройства города и даже записала обращение к избирателям, однако в бюллетени так и не попала, поскольку незадолго до выборов ее доверенное лицо исчезло с предвыборным залогом в размере $10 тыс. Но Беркова не сдалась и в 2017 году выставила свою кандидатуру уже на президентский пост. В рамках своей предвыборной программы она, в числе прочего, предложила вернуть закон о тунеядстве и смертную казнь за сексуальные домогательства, а также выступила за введение цензуры на одежду и штрафовать за слишком короткие юбки. Примечательно, что в своем видеообращении кандидат предстала перед избирателями и вовсе без нее, ограничившись нижним бельем, чулками и туфлями на шпильках. Но попасть в список кандидатов ей опять не удалось: президентом России может стать гражданин старше 35 лет, Берковой же на момент выборов было лишь 32 года. Последнюю на сегодняшний день попытку попасть в политику актриса предприняла в 2019 году, когда заявила, что планирует побороться за кресло губернатора родной Мурманской области. Впрочем, на этот раз дальше интервью местной прессе и постов в соцсетях дело не пошло.