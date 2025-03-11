Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Задаваемые женщинам при трудоустройстве вопросы об их планах по рождению детей недопустимы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.