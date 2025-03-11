Последние зарубежные новости за 11 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Sky News: США «не хотят слышать» о старых границах Украины
Представители США в Джидде заявили, что Вашингтон не рассматривает вариант восстановления границ Украины до 2014 или 2022 года. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Киев, вероятно, придется уступить территории при любом мирном соглашении.
Bloomberg узнал об угрозе Сингапуру и Гонконгу из-за тарифной войны
Замедление экономики Сингапура во втором полугодии ожидается до 1,3−1,6% на фоне торговых пошлин США против Китая. Прогноз роста Гонконга также снижен до 2,6% и 2,4%, хотя оценки первых кварталов были улучшены.
Business Insider: Трамп одним указом остановил танки ВСУ
Решение Трампа остановить военную помощь сделало американскую технику на фронте бесполезной. Украинские военные не могут ремонтировать бронетехнику без запчастей, а нехватка деталей затрудняет использование.
Axios сообщил о напряженности между США и Израилем из-за ХАМАС
США провели переговоры с ХАМАС перед важными переговорами по Газе, несмотря на недовольство Израиля. Представители администрации Трампа утверждают, что эти переговоры не должны помешать заключению соглашения по Газе.
American Conservative: европейская оппозиция Трампу сильно преувеличена
Радикальная перестройка политики США в отношении Украины и России может привести к непредсказуемым последствиям. Трамп, отказавшись от конфронтации с Россией, поставил долгосрочные отношения с ней выше украинского вопроса. Утверждение, что вся Европа резко настроена против Трампа, не соответствует действительности.