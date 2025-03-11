Последние зарубежные новости за 11 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Радикальная перестройка политики США в отношении Украины и России может привести к непредсказуемым последствиям. Трамп, отказавшись от конфронтации с Россией, поставил долгосрочные отношения с ней выше украинского вопроса. Утверждение, что вся Европа резко настроена против Трампа, не соответствует действительности.