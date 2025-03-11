В этом году в Ростовской области обновят 600 километров дорог

В текущем году в Ростовской области планируется привести в порядок около 600 километров дорожного полотна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, подводя итоги совещания с министерством транспорта и главами муниципалитетов. В приоритете — Таганрог, Шахты, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Гуково и Куйбышевский район.
Юрий Слюсарь отметил, что после зимнего периода на дорогах часто появляются повреждения, и основная проблема — не столько в самом их возникновении, сколько в задержке с ремонтом. Он призвал местные власти заключать долгосрочные соглашения с подрядными организациями для оперативного поддержания дорог в надлежащем состоянии.
Глава региона также обратил внимание на случаи, когда сразу после укладки нового асфальта начинаются работы по ремонту коммуникаций, что приводит к неэффективному расходованию средств. Муниципалитетам поручено усилить контроль за дорожными работами и межведомственным взаимодействием, а также учитывать мнение жителей при планировании ремонта, сосредотачиваясь на наиболее востребованных маршрутах.