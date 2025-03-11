В этом году в Ростовской области обновят 600 километров дорог

Юрий Слюсарь отметил, что после зимнего периода на дорогах часто появляются повреждения, и основная проблема — не столько в самом их возникновении, сколько в задержке с ремонтом. Он призвал местные власти заключать долгосрочные соглашения с подрядными организациями для оперативного поддержания дорог в надлежащем состоянии.