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На площадке у Дома культуры в Чкаловске устанавливают сцену

Конструкцию смонтируют до конца марта.

Источник: Telegram/Елена Дятлова

В администрации Калининграда представили подарок для жителей Чкаловска — на территории дома культуры «Чкаловский» устанавливают новый сценический стационарный комплекс.

«Сценический комплекс прибыл в Калининград на пароме из Нижнего Новгорода. Подрядчик планирует до конца марта смонтировать конструкцию. Подготовлено основание, залиты бетоном 5 столбов для установки павильона, и на сегодняшний день уже собрана и сварена крыша сценического комплекса», — рассказала глава администрации Елена Дятлова.

Сценический комплекс планируют оснастить освещением и специальными лебедками.