На площадке у Дома культуры в Чкаловске устанавливают сцену

«Сценический комплекс прибыл в Калининград на пароме из Нижнего Новгорода. Подрядчик планирует до конца марта смонтировать конструкцию. Подготовлено основание, залиты бетоном 5 столбов для установки павильона, и на сегодняшний день уже собрана и сварена крыша сценического комплекса», — рассказала глава администрации Елена Дятлова.