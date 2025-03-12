На площадке у Дома культуры в Чкаловске устанавливают сцену

В администрации Калининграда представили подарок для жителей Чкаловска — на территории дома культуры «Чкаловский» устанавливают новый сценический стационарный комплекс.
«Сценический комплекс прибыл в Калининград на пароме из Нижнего Новгорода. Подрядчик планирует до конца марта смонтировать конструкцию. Подготовлено основание, залиты бетоном 5 столбов для установки павильона, и на сегодняшний день уже собрана и сварена крыша сценического комплекса», — рассказала глава администрации Елена Дятлова.
Сценический комплекс планируют оснастить освещением и специальными лебедками.