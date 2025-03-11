За год в Башкирии детей-сирот стало меньше на 6,3%

Глава кабмина подчеркнул, что удалось сохранить положительную динамику. По его данным, за прошлый год число детей-сирот в Башкирии снизилось на 6,3% и составило около 9,7 тысячи. За последние пять лет их количество уменьшилось на 19%, в то время как в целом в России — на 16%.