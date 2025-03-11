За год в Башкирии детей-сирот стало меньше на 6,3%

На недавнем заседании правительства Башкирии прошло обсуждение итогов работы органов опеки и попечительства за 2024 год. Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что, несмотря на вызовы и сложности, в регионе сохраняются и активно реализуются меры социальной поддержки уязвимых категорий граждан, включая детей-сирот.
Глава кабмина подчеркнул, что удалось сохранить положительную динамику. По его данным, за прошлый год число детей-сирот в Башкирии снизилось на 6,3% и составило около 9,7 тысячи. За последние пять лет их количество уменьшилось на 19%, в то время как в целом в России — на 16%.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова представила детальную статистику. Она сообщила, что почти 94% детей-сирот (9093 ребенка) воспитываются в замещающих семьях, что на 4% выше среднего показателя по стране. В организациях для детей-сирот или на полном гособеспечении сейчас находятся 588 детей, тогда как год назад их было 709.
Руководитель ведомства отметила, что наблюдается устойчивая тенденция: 474 приемные семьи воспитывают более трех детей. Она добавила, что главная задача органов опеки сегодня — снижение числа социальных сирот и увеличение доли детей, устроенных в семьи.
В минувшем году в Башкирии выявили 1179 детей-сирот, из которых 1029 (83,6%) были устроены в замещающие семьи. Всего за год в семьи переданы 1359 детей, что на 2,3% больше, чем в 2023-м.
Особое внимание Иванова уделила работе с кандидатами в замещающие родители. Она сообщила, что благодаря информационным кампаниям и активной поддержке 65 детей нашли новые семьи без помещения в детские дома.
Министр также рассказала о мерах социальной поддержки. В 2024 году 1029 выпускников детских домов получили жилье, а 65 жилых помещений были отремонтированы. Около 2,3 тысячи детей-сирот пользуются бесплатным проездом с использованием социальной транспортной карты.
Кроме того, министр сообщила, что в республике продолжается перепрофилирование детских домов. Например, в Уфе на базе Центра содействия семейному воспитанию организована помощь выпускникам детских домов. В 23 приютах сокращен коечный фонд на 25,5%, а на их базе открыты отделения помощи родителям с детьми и коррекционно-развивающей работы.
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