Напавшего с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде школьника задержали

В Нижнем Новгороде подросток напал на одноклассников прямо на уроке русского языка. Мальчики находятся в больнице с ножевыми ранениями. Нападавший беспрепятственно покинул школу, пробежав мимо охранника, но вскоре был задержан. По словам школьников, подросток резко изменился в последнее время, покрасил волосы в белый цвет и стал необщительным. Пострадавшие подростки, по словам одноклассников, задирали и унижали его.