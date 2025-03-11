На еще одной реке в Башкирии провели взрывные работы

Сегодня, 11 марта, МЧС Башкирии провело подрывы льда на реке Инзер возле села Узунларово в Архангельском районе. Пресс-служба ведомства заявила, что работы идут согласно планам и призвала граждан не беспокоиться.
На прошлой неделе взрывные работы прошли в Чишминском районе на реке Уршак — в районе деревень Сабурово и Первомайский, а также села Петряево. Всего в республике на контроле экстренной службы находятся 67 затороопасных участков в 27 муниципалитетах.
Подрывают лед там, где он особенно толстый, а также в местах, где реки сужаются или резко меняют направление. Не обходят вниманием и мосты — чтобы лед не создавал лишнего давления на опоры.
За ситуацией внимательно следят с воздуха. Беспилотники МЧС регулярно облетают реки, чтобы оценить ледовую обстановку.
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