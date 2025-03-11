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Собянин назвал размер выплат ветеранам к юбилею Победы

Собянин: к юбилею Победы ветераны в Москве получат матпомощь 25−70 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. К юбилею Победы ветераны и труженики тыла в Москве получат от города единовременную материальную помощь, размер выплат увеличат в среднем в 2,6 раза, он составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«К юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь. Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», — написал Собянин.

Он отметил, что по традиции ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда».

«Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участники обороны Москвы; жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда; вдовы военнослужащих, погибших в годы войны; лица, награжденные знаком “Почетный донор СССР” за сдачу крови в годы войны; бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженики тыла; граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года», — добавил мэр.