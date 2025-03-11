Собянин назвал размер выплат ветеранам к юбилею Победы

Он отметил, что по традиции ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда».