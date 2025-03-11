В России хотят ввести ОСАГО для электросамокатов

Идея ввести аналог ОСАГО для электросамокатов в России пока нереализуема, заявил автоэксперт Антон Шапарин в интервью Инфо24. Ранее с подобной инициативой выступил первый зампред комитета Совета Федерации Артем Шейкин.
По мнению Шапарина, прежде чем вводить систему страхования, необходимо создать систему регистрации электросамокатов, чтобы можно было быстро и точно идентифицировать владельцев и пользователей. Эксперт подчеркнул, что только в этом случае станет понятно, кто должен приобретать полис и кто будет нести ответственность за возмещение ущерба.
— На данный момент, к сожалению, это отсутствует, поэтому любые предложения о страховании и регулировании должны начинаться с упорядочивания системы работы и эксплуатации электросамокатов, — пояснил Шапарин.
Он добавил, что в настоящее время законодательство практически не регулирует эту сферу, за исключением кикшеринга, что делает все подобные инициативы нежизнеспособными.