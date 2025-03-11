В России хотят ввести ОСАГО для электросамокатов

По мнению Шапарина, прежде чем вводить систему страхования, необходимо создать систему регистрации электросамокатов, чтобы можно было быстро и точно идентифицировать владельцев и пользователей. Эксперт подчеркнул, что только в этом случае станет понятно, кто должен приобретать полис и кто будет нести ответственность за возмещение ущерба.