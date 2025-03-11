В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг

«Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое “лечение” и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества», — написала она.