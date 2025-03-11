Лукашенко изменил порядок направления белорусов в санатории

Пресс-служба главы республики информирует о конкретных новшествах. Так, при выделении путевки с использованием бюджетных средств ребенку на совместное санаторно-курортное лечение с родителем исключаются неоднозначные трактовки права ее повторного получения в текущем году в нескольких местах (работы и жительства). Еще регулируются вопросы уступки (передачи) полученной и оплаченной путевки другому лицу.