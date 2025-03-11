Лукашенко изменил порядок направления белорусов в санатории

Указом президента Беларуси Александра Лукашенко изменен порядок направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление, сообщили в пресс-службе президента.
Указ № 104 подписан 11 марта. Документ приводит в соответствие с принятыми законами ряд указов президента.
Сообщается, что предусмотрено внесение изменений в несколько указов: от 26 июня 2001 года № 355 «Об общевоинских уставах Вооруженных Сил Республики Беларусь», от 28 августа 2006 года № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» и от 21 июля 2021 года № 281 «О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы».
Также внесены изменения в Положение о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Оно было утверждено Указом № 542.
Пресс-служба главы республики информирует о конкретных новшествах. Так, при выделении путевки с использованием бюджетных средств ребенку на совместное санаторно-курортное лечение с родителем исключаются неоднозначные трактовки права ее повторного получения в текущем году в нескольких местах (работы и жительства). Еще регулируются вопросы уступки (передачи) полученной и оплаченной путевки другому лицу.
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