14-летней жительнице Башкирии чиновники испортили паспорт и отказали в выдаче нового без повторной оплаты госпошлины

История началась в декабре прошлого года, когда мама школьницы подала заявление на получение паспорта для дочери. Однако, когда документ был готов, оказалось, что на фотографии в паспорте есть пятна и помарки. Женщина потребовала заменить испорченный документ, но сотрудники отдела по вопросам миграции отказались это сделать без повторной оплаты госпошлины.