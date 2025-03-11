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14-летней жительнице Башкирии чиновники испортили паспорт и отказали в выдаче нового без повторной оплаты госпошлины

В Башкирии девочке испортили паспорт и отказались бесплатно выдавать новый.

Источник: Комсомольская правда

В Белокатайском районе Башкирии местная жительница обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее 14-летней дочери выдали документ с дефектами. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

История началась в декабре прошлого года, когда мама школьницы подала заявление на получение паспорта для дочери. Однако, когда документ был готов, оказалось, что на фотографии в паспорте есть пятна и помарки. Женщина потребовала заменить испорченный документ, но сотрудники отдела по вопросам миграции отказались это сделать без повторной оплаты госпошлины.

Прокуроры внесла адрес начальника отдела полиции представление об устранении нарушений. В итоге школьнице выдали новый паспорт, а должностное лицо, ответственное за произошедшее, получило дисциплинарное взыскание.

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