Реально ли усилить ответственность работодателей за повышение рождаемости в стране?

Предприниматели не только не спешат вводить корпоративный маткапитал и открывать ясли при офисах — они не пользуются даже господдержкой более раннего выхода сотрудниц из декретного отпуска. Казалось бы, Минтруд практически подарок сделал бизнесу: государство готово платить пособие по уходу за детьми и тем женщинам, которые выходят на работу до достижения детьми полутора лет. Но только в 6% компаний посчитали эту инициативу интересной, остальным выгоднее нанять на 1,5−3 года нового сотрудника, вместо того чтобы думать, кем заменить женщину, старающуюся везде успеть, когда она уходит на очередной больничный. Да и женщин, к слову, рвущихся на фултайм сразу после роддома, немного. Несмотря на то, что работа в декрете давно стала у нас новой нормой, в большинстве случаев молодые мамы предпочитают все же относительно легкие подработки с нагрузкой на четверть, максимум половину ставки, и чтобы трудиться можно было удаленно и в удобное время. На основное же место работы с полной загрузкой в 2024 году вышло только 3% женщин, воспитывающих грудных младенцев.