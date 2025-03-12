Жителям Волгоградской области напомнили об опасности аллергии

Симптомы аллергии могут быть разными, сообщает «МК в Волгограде». Так, при попадании пыльцы на слизистую глаз и дыхательных путей могут возникнуть слезотечение, насморк, чихание, кашель, покраснение глаз. Также есть риск появления проблем с дыханием. Особенно это актуально при развитии поллиноза. Иногда даже развивается бронхиальная астма.