Жителям Волгоградской области напомнили об опасности аллергии

Весной традиционно неприятности аллергикам доставляют деревья: береза, липа, дуб, осина, клен. Обычно время их цветения в европейской части России стартует в апреле. Однако аномально теплая зима может внести свои коррективы. В результате повышенной температуры и практически бесснежных зимних месяцев в воздухе растет концентрация аллергенов, что повышает риск развития заболеваний.
Кроме этого, летом опасность представляют сорные травы и злаковые: полынь, лебеда, крапива, одуванчик, рожь, подорожник, амброзия.
Симптомы аллергии могут быть разными, сообщает «МК в Волгограде». Так, при попадании пыльцы на слизистую глаз и дыхательных путей могут возникнуть слезотечение, насморк, чихание, кашель, покраснение глаз. Также есть риск появления проблем с дыханием. Особенно это актуально при развитии поллиноза. Иногда даже развивается бронхиальная астма.
Для снятия проявлений аллергии следует использовать антигистаминные препараты. Однако подбирать их обязательно нужно только вместе с врачом, не допуская самолечения.
Кроме этого, сейчас врачи могут проводить специфическую терапию, в результате которой организм пациента адаптируется к увеличивающимся долям аллергенов, достигая стойкой ремиссии, которая может длиться несколько лет.