В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

Владимир Дерий вышел из дома 10 марта. Мужчина проживает в Мясниковском районе. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении двух дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.