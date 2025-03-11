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В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

В Мясниковском районе разыскивают пропавшего пенсионера.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пропал пенсионер. Об этом сообщили в добровольческом поисковом отряде «ЮГ».

Владимир Дерий вышел из дома 10 марта. Мужчина проживает в Мясниковском районе. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении двух дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.

Рост пропавшего пенсионера — около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Он был одет в черную куртку, темный жилет, серые брюки, галоши и синюю шапку. Родные надеются, что мужчина найдется живым.