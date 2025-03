Соджу не тая

Согласно информации, опубликованной в znakoved.ru, заявки на создание брендов Organic, Organic Spelta, Organic Len, Organic Cotton Honey и Pum Purum поступили 25 и 26 февраля 2025 года. В перечне товаров указана одна категория — напитки алкогольные (кроме пива); продукты алкогольные для приготовления напитков. Кроме этого, осенью и зимой 2024-го компанией было зарегистрировано четыре ныне действующих знака: «Градус мак», Villa di frutti botanica, Gradus Poppy и The World is round and gradus also.