Соджу не тая

Ранее АО «Пермалко» производило несколько водочных брендов, включая «Зерно» и Finka и Romanov. В апреле 2024 года право на изготовление и дистрибутирование марок получила компания Ladoga (Санкт-Петербург) на основании соглашения с ООО «Постнофф и Ко», управляющим этими брендами в России. Сейчас правообладателем этих наименований, по данным Роспатента, является киргизская ВТМ. Осенью того же года АО «Пермалко» пыталось регистрировать похожее наименование для своего продукта — «Спелое зерно». По неофициальной версии, возвращение завода к ранее используемому бренду связано с его востребованностью — это был основной и самый прибыльный водочный продукт. Согласно znakoved.ru, право на выпуск водки под маркой «Спелое зерно» пермский алкозавод пока не получил.