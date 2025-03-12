Выставка «Письма фронта» откроется в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 15 марта в главном здании Музея истории Екатеринбурга — Доме Качки, откроется новая выставка. Проект будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной темой выставки станут подлинные письма с фронта. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.
— Выставка ориентирована на школьников младших и средних классов. Она рассказывает о военных письмах, которые действительно стали ниточками, прочно связывающими сражающихся бойцов и тех, кто ждал их в тылу, — отметила заместитель директора МИЕ по специальным и стратегическим проектам Светлана Хайрутдинова.
Значительная часть экспозиции состоит из фронтовых писем из личных архивов жителей Екатеринбурга, в том числе из архивов сотрудников музея.
Свердловчане смогут попасть на мероприятие до 19 октября. Это вторая выставка в трилогии Музея истории Екатеринбурга, посвященной 80-летию Победы. Первая выставка называется «Походный альбом». Она знакомит уральцев с работами художника-фронтовика Юрия Цишевского.