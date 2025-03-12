Выставка «Письма фронта» откроется в Екатеринбурге

— Выставка ориентирована на школьников младших и средних классов. Она рассказывает о военных письмах, которые действительно стали ниточками, прочно связывающими сражающихся бойцов и тех, кто ждал их в тылу, — отметила заместитель директора МИЕ по специальным и стратегическим проектам Светлана Хайрутдинова.