Жителей Ростовской области ждет тепло до +20 градусов

В Ростовскую область идет по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
Так, в ближайшие дни, 12 и 13 марта, во многие муниципалитеты Дона нагрянет аномальное для этого времени тепло. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки в +20…+21 градус. В некоторых районах воздух прогреется до +23 градусов. Для жителей Ростовской области — это отличный повод прогуляться на свежем воздухе и ощутить наступление весны.
Отметим, что после аномального тепла в регионе ожидается похолодание до +7…+15 градусов. Местами пройдут дожди. Поэтому дончанам не стоит далеко убирать зонтики.