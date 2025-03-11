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Жителей Ростовской области ждет тепло до +20 градусов

Жителей Ростовской области порадует по-настоящему весенняя погода в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область идет по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Так, в ближайшие дни, 12 и 13 марта, во многие муниципалитеты Дона нагрянет аномальное для этого времени тепло. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки в +20…+21 градус. В некоторых районах воздух прогреется до +23 градусов. Для жителей Ростовской области — это отличный повод прогуляться на свежем воздухе и ощутить наступление весны.

Отметим, что после аномального тепла в регионе ожидается похолодание до +7…+15 градусов. Местами пройдут дожди. Поэтому дончанам не стоит далеко убирать зонтики.