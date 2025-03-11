Жителей Ростовской области ждет тепло до +20 градусов

Так, в ближайшие дни, 12 и 13 марта, во многие муниципалитеты Дона нагрянет аномальное для этого времени тепло. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки в +20…+21 градус. В некоторых районах воздух прогреется до +23 градусов. Для жителей Ростовской области — это отличный повод прогуляться на свежем воздухе и ощутить наступление весны.