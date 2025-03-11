В Новошахтинске 12 марта жителей ждет отключение воды

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщила, когда ждать отключения отопления в регионе. По традиции тепло отключают в домах в апреле. Однако мартовская жара застала врасплох. Многие дончане стали жаловаться на жару в квартирах и на предприятиях.