В Новошахтинске 12 марта жителей ждет отключение воды. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.
В этот день с 10:30 до 16:00 будет приостановлена подача воды с насосной станции «Западная». Отключение затронет районы Западный, Несветай, Радио, Горького, Бугултай, Самбек, поселок Красный и часть центра города.
Причиной отключения являются плановые ремонтные работы на сетях энергоснабжения. Жителям рекомендуется сделать запас воды.
Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщила, когда ждать отключения отопления в регионе. По традиции тепло отключают в домах в апреле. Однако мартовская жара застала врасплох. Многие дончане стали жаловаться на жару в квартирах и на предприятиях.