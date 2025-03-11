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В Новошахтинске 12 марта жителей ждет отключение воды

Часть Новошахтинска останется без водоснабжения 12 марта.
Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске 12 марта жителей ждет отключение воды. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

В этот день с 10:30 до 16:00 будет приостановлена подача воды с насосной станции «Западная». Отключение затронет районы Западный, Несветай, Радио, Горького, Бугултай, Самбек, поселок Красный и часть центра города.

Причиной отключения являются плановые ремонтные работы на сетях энергоснабжения. Жителям рекомендуется сделать запас воды.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщила, когда ждать отключения отопления в регионе. По традиции тепло отключают в домах в апреле. Однако мартовская жара застала врасплох. Многие дончане стали жаловаться на жару в квартирах и на предприятиях.