В Ростове отремонтировали детскую площадку после иска прокуратуры

Речь идет о детской площадке на улице Магнитогорской. После проведения проверки сотрудники прокуратуры Железнодорожного района города установили, что она находится в ненадлежащем состоянии. Правоохранители обнаружили множество дефектов и повреждений оборудования. Как выяснилось, ответственные лица не устранили вовремя эти нарушения.