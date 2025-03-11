В Ростове отремонтировали детскую площадку после иска прокуратуры

В Ростове-на-Дону отремонтировали детскую площадку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 марта.
Речь идет о детской площадке на улице Магнитогорской. После проведения проверки сотрудники прокуратуры Железнодорожного района города установили, что она находится в ненадлежащем состоянии. Правоохранители обнаружили множество дефектов и повреждений оборудования. Как выяснилось, ответственные лица не устранили вовремя эти нарушения.
Прокуратура подала иск в суд, требуя обезопасить детскую площадку в соответствии с нормами. После этого ее отремонтировали.
Ранее стало известно, что в 86% детских садов Ростовской области выявили санитарные нарушения.