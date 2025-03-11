Ученые НовГУ создали установку по выработке биогумуса с датчиками для червей-дендробенов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Студенты Медицинского института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ) разработали биогумусное хозяйство с использованием червей-дендробенов. Черви будут производить биогумус из сырья для утилизации, а датчики контроля параметров обеспечат оптимальные условия, сообщил ТАСС один из авторов проекта Олег Мощин.
«Востребованность биогумуса набирает популярность в сельском хозяйстве, садоводстве, а также в экологических проектах. Органический гумус, произведенный червями, обладает рядом преимуществ перед традиционными химическими и органическими удобрениями — это улучшение культуральных свойств и плодородия почвы, уменьшение приверженности почвы к эрозии, увеличение урожайности растений и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Это экологически чистый и надежный метод ухода за землей и культурными сортами растений», — сказал Мощин.
Компания «Микробиолаб», которую он возглавляет, разрабатывает специализированные контейнеры для разведения червей вида Dendrobaena veneta. Эти контейнеры будут изготовлены из прочного оргстекла, оснащены отверстиями для циркуляции воздуха и отвода влаги, а также оборудованы устойчивыми подставками для обеспечения стабильности и удобства использования.
«У контейнера будут оптимальные параметры по размеру, вентиляции, уровню влажности и температуры, — пояснил Мощин. — На них будут размещены датчики контроля параметров. В настоящее время разработаны эпрототипы разных биогумусных хозяйств, обеспечивающих возможность переработки отходов. Однако проектов, которые предлагают систему мониторинга и улучшения работы таких хозяйств, пока почти не существует».
Биогумус (вермикомпост) — органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями и с участием других почвенных организмов. В процессе вермикомпостирования семена сорных растений проходят через организм червя и теряют свою всхожесть. Кроме того, в биогумусе по сравнению с навозом снижается содержание кишечной палочки и других патогенных микробов. Как и все органические удобрения, биогумус улучшает структуру почвы и ее водно-физические свойства. Вместе с ним в почву вносятся дождевые черви и микроорганизмы, необходимые для ее нормального функционирования, а также продукты их жизнедеятельности.
Уникальность и перспективы.
В отличие от аналогичных проектов, установки «Микробиолаб» способны утилизировать любую органику, а также оснащены закрытыми датчиками, что позволит повысить надежность работы. Благодаря уникальной системе дистанционного контроля управлять установками и передавать данные можно будет через веб-сервис.
«Наша будущая деятельность в рамках создания данной разработки будет направлена на развитие туризма в Любытинском районе. В частности, предполагается размещение установок на базе охотничьего производственного комплекса “Любокняжеское”. Расчеты производительности установок будут производиться на кафедре микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Медицинского института НовГУ. В ходе исследований мы сможем определить, сколько установок потребуется на один гектар земли. Размеры установки могут быть разными, в зависимости от количества необходимого для клиента сырья», — отметил Мощин.
На данный момент созданы датчики, регулирующие дистанционное управление фермами. Идет разработка дизайна корпуса установки и закупка червей-дендробенов.