Ученые НовГУ создали установку по выработке биогумуса с датчиками для червей-дендробенов

Биогумус (вермикомпост) — органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями и с участием других почвенных организмов. В процессе вермикомпостирования семена сорных растений проходят через организм червя и теряют свою всхожесть. Кроме того, в биогумусе по сравнению с навозом снижается содержание кишечной палочки и других патогенных микробов. Как и все органические удобрения, биогумус улучшает структуру почвы и ее водно-физические свойства. Вместе с ним в почву вносятся дождевые черви и микроорганизмы, необходимые для ее нормального функционирования, а также продукты их жизнедеятельности.