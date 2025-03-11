Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях в апреле

На Ростовскую область в апреле обрушатся геомагнитные бури. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ближайшая из них начнется 5 числа.
В этот день прогнозируют сильные возмущения магнитосферы Земли. Глобальный планетарный индекс достигнет пяти баллов (Kp=5 из 9 возможных), что соответствует слабой бури уровня G1. На этом уровне он продержится около пяти-шести дней. И только после 10 апреля постепенно пойдет на спад.
Затяжной период магнитных бурь может негативно сказаться на самочувствии многих людей. Метеозависимые жители Ростовской области, как и других регионов, могут испытывать апатию, усталость, головные боли, бессонницу и повышенную тревожность.
Стоит отметить, что в марте солнечная активность была не столь выражена. Несмотря на это, магнитные бури ожидаются также 15, 27 и 28 марта, хотя их интенсивность и продолжительность будут значительно меньше, чем прогнозируется в апреле.