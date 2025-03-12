Корпус внутри Апраксина двора в Петербурге отреставрируют

В здании установлены подвесные потолки, перегородки из гипрока, полы из керамической плитки. При реставрации планируется объединение помещений, для этого демонтируются лестницы и перегородки. В корпусе также появятся новые входные группы со стороны Воронинского проезда и Александровской линии.