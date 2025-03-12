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Корпус внутри Апраксина двора в Петербурге отреставрируют

Разработан проект реставрации одного из корпусов Апраксина двора под магазины и офисы.

Источник: Комсомольская правда

Владелец корпуса № 5 Апраксина двора компания «Стройинвест» отреставрирует здание под офисные помещения и торговые залы. «Петроградпроект» разработал проектную документацию по восстановлению и модернизации здания. Корпус был построен в 1865—1869 годах по проекту академика Императорской Академии художеств Иеронима Корсини.

— В настоящее время в корпусе № 5 располагаются различные торговые предприятия. Историческая планировка утрачена, — сообщается в акте государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте КГИОП.

В здании установлены подвесные потолки, перегородки из гипрока, полы из керамической плитки. При реставрации планируется объединение помещений, для этого демонтируются лестницы и перегородки. В корпусе также появятся новые входные группы со стороны Воронинского проезда и Александровской линии.

В 2025 году власти Петербурга планируют принять основные решения по реконструкции Апраксина двора и комплекса «Красный треугольник». Об этом заявил председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков.