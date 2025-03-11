Трамп заявил, что планирует переговорить с Путиным на текущей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в течение текущей недели. Об этом глава американского государства заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме во вторник, 11 марта.
«Я поговорю с Владимиром Путиным», — сообщил Трамп, комментируя итоги переговоров в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины.
Как отметил глава Вашингтона, он намеревается обсудить с Путиным ситуацию вокруг конфликта на Украине и инициативы по урегулированию боевых действий. По словам Трампа, телефонный звонок может состояться в ближайшие пару дней.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что встречи делегаций России и США по вопросам конфликта на Украине пройдут 11 или 12 марта. Американский лидер выразил надежду, что сторонам удастся выработать соглашение, направленное на заключение мира.