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Трамп заявил, что планирует переговорить с Путиным на текущей неделе

Дональд Трамп может провести телефонный звонок с Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в течение текущей недели. Об этом глава американского государства заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме во вторник, 11 марта.

«Я поговорю с Владимиром Путиным‎», — сообщил Трамп, комментируя итоги переговоров в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины.

Как отметил глава Вашингтона, он намеревается обсудить с Путиным ситуацию вокруг конфликта на Украине и инициативы по урегулированию боевых действий. По словам Трампа, телефонный звонок может состояться в ближайшие пару дней.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что встречи делегаций России и США по вопросам конфликта на Украине пройдут 11 или 12 марта. Американский лидер выразил надежду, что сторонам удастся выработать соглашение, направленное на заключение мира.