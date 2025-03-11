Трамп выразил надежду на полное прекращение огня на Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни. Накануне американский лидер заявил, что США не намерены возобновлять поставки оружия на Украину. При этом ряд западных СМИ высказали мнение, что условием для возобновления военной помощи должен стать уход главы киевского режима Владимира Зеленского с поста президента. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины.