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Замглавы МВД Карпенков сказал, что исправительные учреждения защищены от побегов дронами и тепловизорами

Карпенков: исправительные учреждения защищены от побегов дронами и тепловизорами.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков рассказал о порядке охраны исправительных учреждений Беларуси, отметив их защиту от побегов с помощью дронов и тепловизоров. Об этом пишет БелТА.

В частности, Карпенков отметил усовершенствование порядка охраны исправительных учреждений страны и серьезную защиту их периметра.

— Мы идем чуть дальше в этом направлении, чтобы не было даже попытки к побегу. Мы ввели в наши караулы по охране ИУ дополнительные должности операторов дронов и хорошо подготовили этих специалистов, — рассказал заместитель министра.

Николай Карпенков пояснил, что беспилотник облетает учреждение, видит местонахождение заключенных, не позволяя даже приближаться к внутренней запретной зоне.

— А если произойдет побег, то от дронов с тепловизорами и обученных операторов скрыться практически невозможно, — добавил Карпенков.

Кроме того, командующий внутренними войсками сообщил о довооружении и дополнительной подготовке караулов исправительных учреждений.

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