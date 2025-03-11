Трамп заявил, что может вновь пригласить Зеленского в Белый дом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в администрации Соединённых Штатов.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме. Журналисты задали соответствующий вопрос.
«Конечно, абсолютно», — ответил Трамп.
Ранее он проинформировал, что представили США и РФ проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине 11 или 12 марта.
Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в феврале в американской столице. Трамп и Зеленский поспорили на повышенных тонах. В результате была сорвана сделка по редкоземельным металлам, а Зеленский покинул Белый дом.