На Западе ответили Трампу после переговоров между США и Украиной в Джидде

«Небольшой совет президенту США из нашей военной истории. Вы сначала договариваетесь о прекращении огня со стороной, которая прорывается вперед, а затем представляете его отступающей стороне, или же у вас есть серьезные рычаги, чтобы поступить наоборот», — написал Малинен в социальной сети X.