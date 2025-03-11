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На Западе ответили Трампу после переговоров между США и Украиной в Джидде

Профессор Малинен заявил, что предлагать перемирие нужно сперва сильной стороне.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ответил президенту США Дональду Трампу после переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Джидде.

«Небольшой совет президенту США из нашей военной истории. Вы сначала договариваетесь о прекращении огня со стороной, которая прорывается вперед, а затем представляете его отступающей стороне, или же у вас есть серьезные рычаги, чтобы поступить наоборот», — написал Малинен в социальной сети X.

Кроме этого, профессор подчеркнул значительные успехи российской армии в Курской области, которую «ВСУ покидают в суматохе».

Ранее KP.RU подробно писал о переговорах Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии. Украину представлял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса нелегитимного президента Владмира Зеленского Андрей Ермак и украинский глава Минобороны Рустем Умеров. В составе американской делегации прибыли госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.