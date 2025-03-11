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Замглавы МВД Беларуси Карпенков сказал, почему внутренние войска несут службу с пистолетами с мая 2024

Карпенков сказал, почему внутренние войска Беларуси несут службу с пистолетами.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, пишет БелТА, сказал, почему внутренние войска несут службу с пистолетами с мая 2024 года.

Николай Карпенков объяснил, что новшества во внутренних войсках МВД направлены на усиление общественной безопасности и упреждение актов террора. В частности, это затронуло порядок несения патрульно-постовой службы.

— С мая (2024 года. — Ред.) военнослужащие внутренних войск несут службу с пистолетами. Ни в одной стране СНГ такого нет, — сказал Карпенков.

В связи с этим, он вспомнил события в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Замминистра отметил, что в МВД сделали выводы.

— Теперь, если что-то произойдет, первые наряды пойдут на огневой контакт, станут между гражданами и террористами, — отметил командующий внутренними войсками. — Следующие прибывающие наряды должны обойти и уничтожить преступников.

Также замглавы МВД Карпенков сказал, что исправительные учреждения защищены от побегов дронами и тепловизорами.

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