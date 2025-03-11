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Макрон поддержал идею о перемирии на Украине на 30 дней

Во Франции высказались в поддержку 30-дневного перемирия на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку инициативе о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах США и Украины в Джидде и, в частности, идею о возможном 30-дневном прекращении огня», — пояснил французский лидер.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о желании провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели. По словам американского лидера, он намерен обсудить с российским главой ситуацию вокруг конфликта на Украине.

11 марта состоялись переговоры делегаций США и Украины в Джидде. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам, а также приступить к обсуждению условий долгосрочного мирного договора.