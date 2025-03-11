Зеленский заявил, что Киев не прекратит огонь в одностороннем порядке

«Было предложение именно США сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Чёрном море, а также по всей линии, мы готовы сделать такой шаг, и США должны убедить РФ сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот же момент тишина заработает», — цитирует агентство высказывание Зеленского.