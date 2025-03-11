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Зеленский заявил, что Киев не прекратит огонь в одностороннем порядке

Речь идёт о прекращении огня по линии соприкосновения на 30 дней.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что украинская сторона прекратит огонь лишь в случае, если РФ также согласится на это, сообщает ТАСС.

Речь идёт о прекращении огня по линии соприкосновения на 30 дней, о котором сказано в заявлении Вашингтона и Киева по результатам переговоров в Саудовской Аравии.

«Было предложение именно США сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Чёрном море, а также по всей линии, мы готовы сделать такой шаг, и США должны убедить РФ сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот же момент тишина заработает», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

В Москве неоднократно заявляли, что российская сторона готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как регионов Российской Федерации.

Помимо этого, Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статусы. Предполагается демилитаризация и денацификация Украины, отмена санкций в отношении РФ.

Российский лидер Владимир Путин также заявил, что Российская Федерация будет готова прекратить огонь, когда Вооружённые силы Украины будут полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проинформировал, что представители США и РФ проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине 11 или 12 марта.