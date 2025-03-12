Смело в дело: секрет вечной молодости раскрыт в цикле «Тело как гаджет»

— Когда мы писали интервью с учеными, с героями фильма, я понял, что тело довольно легко можно ускорить, только делать это надо комплексно, — говорит режиссер цикла Владимир Храмовицкий. — Я даже начал применять эти новые знания на себе и заметил прогресс. О многих методиках мы где-то слышали, но всерьез к ним не относились, думали, что это всё уровень бабушкиных советов и бульварной прессы. Но когда их подтверждают ученые, невольно задумаешься. Да, такие простые вещи, о которых многие знают, но мало кто регулярно делает, действительно работают.