Служу красиво: съемки с Калюжным могут оказаться на паузе из-за армии

Дебютировавший десять лет назад в подростковой драме «14+» режиссера Андрея Зайцева, Глеб Калюжный сегодня — один из самых востребованных молодых актеров. В его фильмографии «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Черная весна», «Трепачи». Только за два первых месяца 2025-го ее пополнили две новые масштабные премьеры — историческая драма «Челюскин. Первые» и остросюжетный детективный экшен «Красный шелк». Впереди ряд других проектов, однако их судьба вызывает вопросы в свете сообщений о том, что, пока актер был на службе у искусства, в отношении него возбудили дело об уклонении от службы в армии и вскоре он может отправиться отдавать долг Родине.