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Что можно и нельзя делать в день Василия Теплого 12 марта на Капельник

День Василия Теплого, или Капельник отмечают 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 марта вспоминает святого Василия Декаполита. В народе принято отмечать день Василия Теплого. Кроме того, существует название Капельник. Оно возникло по причине того, что солнце грело все сильнее и таял снег.

Что нельзя делать 12 марта.

День не походит для того, чтобы начинать новые дела. Не следует звать гостей. Предки верили, что чужие люди в доме способны разрушить семейное счастье. Кроме того, запрещено в момент длительных поездок громко разговаривать, шуметь. Подобное может навлечь неприятности.

Что можно делать 12 марта.

По традиции, было принято проявлять щедрость в отношении тех, кто нуждается в помощи. А еще в указанную дату жены были ласковыми со своими мужьями, чтобы дальнейшая жизнь была счастливой.

Согласно приметам, прилетевшие жаворонки и грачи говорили о том, что морозов уже не будет. В том случае, если 12 марта идет, то лето выдастся прохладное и с дождями.

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