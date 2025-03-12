Вирус гриппа B атакует жителей Волгоградской области в начале весны

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, по итогам 10-й календарной недели 2025 года в регионе зарегистрирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Взрослые стали болеть чаще на 26%.