Календарь на 12 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобный Прокопий жил в VIII веке и известен как защитник иконопочитания в Византийской империи. В этот период император Лев III Исавр инициировал иконоборческую реформу, запрещая поклонение иконам и уничтожая их в храмах. Это вызвало раскол в обществе: сторонники традиционного христианства, включая Прокопия, выступили против нововведений, за что подвергались преследованиям. Святой Прокопий в молодости принял монашеский постриг и жил в строгом подвижничестве, но во время гонений его арестовали, подвергли пыткам и заключили в темницу. Несмотря на жестокие испытания, он не отказался от своих убеждений и после освобождения продолжил борьбу за восстановление иконопочитания. Впоследствии его труды были признаны церковью, а Второй Никейский собор 787 года подтвердил законность почитания икон.