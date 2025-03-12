«Трубное» перемирие: Политолог оценил намерение Киева и Вашингтона заморозить конфликт

По его мнению, история показывает, что любые перемирия мешают России, выбивая её из боевого ритма. Он напомнил, что подобные паузы уже приводили к негативным последствиям, в том числе в Чечне и на Донбассе, где «вечные перемирия» только затягивали конфликт.
Сейчас российские Вооружённые силы набрали нужную динамику, идёт наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве. Что касается Трампа, то он — политик молодой, каждые пять минут делает экстравагантные заявления, одно хлеще другого. Просто тычет пальцем в небо и каждый раз заявляет что-то ещё более экстравагантное.
Валерий Коровин.
Директор Центра геополитических экспертиз.
Эксперт также высказался о газопроводах, отметив, что Европа, требуя перемирия, возможно, опасается не только военных действий, но и того, что «русские могут прийти по трубе», особенно если в ней больше нет газа.
«Вот для чего они построили столько трубопроводов — видимо так размышляют европейские политики, требуя очередного, теперь уже “трубного” перемирия», — заключил Коровин.
Ранее Life.ru писал, что Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Напомним, что переговоры американской и украинской делегаций в Джидде начались в полдень 11 марта и продлились более девяти часов. Теперь американская сторона намерена встретиться с российскими представителями, а Трамп — поговорить с Владимиром Путиным.