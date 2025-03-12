«Трубное» перемирие: Политолог оценил намерение Киева и Вашингтона заморозить конфликт

Сейчас российские Вооружённые силы набрали нужную динамику, идёт наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве. Что касается Трампа, то он — политик молодой, каждые пять минут делает экстравагантные заявления, одно хлеще другого. Просто тычет пальцем в небо и каждый раз заявляет что-то ещё более экстравагантное.