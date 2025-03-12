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В Еврокомиссии призвали все страны ЕС «готовиться к войнам»

Еврокомиссар Кубилюс призвал страны Евросоюза готовиться к войнам.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны «готовиться к войнам» — якобы для «предотвращения войны». С подобным заявлением Кубилюс выступил во время сессии Европарламента в Страсбурге.

«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», — сказал Кубилюс.

Кроме этого, еврокомиссар отметил, что Россия якобы «в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО».

При этом Кубилюс не пояснил, зачем России подобный конфликт, а просто заявил, что «вся Европа является целью, и все европейские страны — это прифронтовые государства».

Накануне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призвала ЕК переключиться в режим военной подготовки. По словам главы ЕК, подобная мера необходима для ответа на вызовы. Однако каких именно — фон дер Ляйен решила оставить в тайне.