Власти перечислили тех, кому запретят пользоваться иностранными мессенджерами

Как ранее рассказывало URA.RU, в 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки. Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами, ввести обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.