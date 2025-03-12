Власти перечислили тех, кому запретят пользоваться иностранными мессенджерами

Банковских работников заставят отказаться от Telegram.
Иностранные мессенджеры могут запретить для делового общения. Ограничения коснутся исключительно рабочего общения банковских сотрудников с клиентами. Указанные правила включены в законопроект «О создании государственных информационных систем (ГИС) для противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».
«Запрет на использование иностранных мессенджеров касается исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами. Для личных разговоров сотрудники банков смогут продолжать пользоваться любыми мессенджерами», — сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Такие данные приводит «Коммерсант».
Как ранее рассказывало URA.RU, в 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки. Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами, ввести обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.