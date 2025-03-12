Пенсионерам сделают доплаты за возраст. Сколько они составят

— С этого года в действующем законодательстве произошли изменения. Раньше пожилым людям, достигшим возраста 80 лет, производили выплату, если за ними ухаживал трудоспособный и при этом неработающий человек. Размер такой выплаты составлял 1200 рублей и не индексировался. Кроме того, для получения этих денег нужно было подавать заявление в СФР. С этого года надбавка индексируется и выплачивается в беззаявительном порядке — независимо от фактического осуществления ухода за пенсионером. Размер надбавки за уход к страховой пенсии составляет 1314 рублей (без учёта районных коэффициентов), — пояснила Екатерина Ноженко.